Анастасия Волочкова расплакалась перед последним выступлением

Российская балерина Анастасия Волочкова расплакалась перед последним концертом

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о «настоящем казусе» перед ее последним выступлением. Ее слова приводит MK.RU.

Экс-прима Большого театра заявила, что на площадке, где проходил концерт, не было специального балетного покрытия. По мнению Волочковой, за полчаса до начала спектакля привезли декорации, но необходимое покрытие отсутствовало. Знаменитость вспомнила, как села на пол и расплакалась, а затем стала кричать на всех. Она объяснила, что выступать без необходимых условий является большим стрессом для ее ног. Тогда организаторы постелили на сцене материю, сшитую из рекламных баннеров.

«Я открою вам секрет, я научилась танцевать на баннерной ткани — материале, на котором печатают рекламные баннеры, в том числе и к выборам политиков. Его привезли лишь за 15 минут до начала моего выступления. Спектакль прошел с переаншлагом, вместо тысячи человек пришли 2 500 зрителей», — сказала Волочкова, добавив, что случай с покрытием стал «завершающей точкой» ее спектакля. Она также опровергла информацию, что завершает творческую карьеру.

Ранее Волочкова призвала женщин обнажаться. По ее словам, человеческое тело не может вызывать чувство стыда или отвращения, так как даже на многих картинах классических художников изображены голые женщины.