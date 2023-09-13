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13:29, 13 сентября 2023Россия

Шойгу заявил о выбивании техники и личного состава ВСУ

Шойгу: ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска продолжают выбивать технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на полях Восточного экономического форума, заявил, что результатов контрнаступления ВСУ нет, а потери большие. По словам главы государства, с начала контрнаступления противник потерял 71,5 тысячи человек.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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