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16:54, 13 сентября 2023Россия

В Минобороны разъяснили порядок выплат участвующим в СВО военным пенсионерам

МО РФ: участвующие в СВО военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсий

Фото: РИА Новости

Компенсация положена всем участвующим в специальной операции на Украине (СВО) военным пенсионерам. Порядок выплат разъяснили журналистам в Министерстве обороны России.

Как сообщила заместитель главы оборонного ведомства Татьяна Шевцова, компенсация будет выплачена в полном, стопроцентном размере пенсии.

«Выплата данной компенсации коснется всех военных пенсионеров, которые поступили на военную службу после начала специальной военной операции или были призваны в рамках частичной мобилизации», — разъяснила Шевцова.

Выплаты будут начисляться с октября 2023 года и каждый последующий месяц.

Ранее сообщалось, что перерасчет выплат затронет всех пенсионеров, участвующих в СВО и ранее служивших в армии, органах внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службе судебных приставов (ФССП), наркоконтроле, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), прокуратуре, следственном комитете. Также перерасчет коснется тех, кто работал пожарным.

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    Марк Леонов
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