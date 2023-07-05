Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:29, 5 июля 2023Экономика

Участвующим в СВО военным пенсионерам пообещали пересчитать выплаты

Мишустин подписал закон об увеличении пенсий для вернувшихся на службу в зоне СВО россиян

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пенсионерам из силовых структур, которые решили вернуться к военной службе и подписали контракт, в том числе на работу в зоне специальной военной операции (СВО), пересчитают выплаты. Постановление об пересчете выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

После завершения службы россияне смогут выбрать — получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа. Чтобы добиться увеличения пенсии с учетом выслуги и общего стажа, необходимо будет подать рапорт в свое ведомство.

Постановление затрагивает пенсионеров, кто ранее служил в армии, органах внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службе судебных приставов (ФССП), наркоконтроле, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), прокуратуре, следственном комитете или тех, кто работал пожарным.

В Минобороны также подготовили законопроект, компенсирующий пенсии для ветеранов, которые потеряли выплаты, вернувшись на службу. Все пенсионеры смогут получить стопроцентное возмещение после того, как законопроект согласуют федеральные ведомства.

В феврале 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что власти будут выплачивать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации добровольцам, получившим инвалидность за время спецоперации. Вдовам ветеранов СВО будут положены ежемесячные пособия, добавил он.

Ранее Минтруд предложил индексировать пенсии дважды в год в течение двух лет. Согласно проекту бюджета на плановый период 2025-2026 годов, страховая пенсия для неработающих россиян будет проиндексирована на 4 процента в феврале 2025 и 2026 года. Также в апреле будет произведена корректировка выплат на 3,8 процента и 2,8 процента соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    В Белоруссии заявили об отработке пусков авиации НАТО по Москве

    В Пентагоне вновь заинтересовались доставкой грузов через космос

    В Кремле рассказали о расследовании нападения на журналистку и адвоката в Чечне

    Стало известно о возвращении культового сериала нулевых на ТНТ

    В ДНР опровергли взятие Клещеевки ВСУ

    Жителей Нидерландов предупредили о разрушительном шторме

    ЕС предостерег Иран от военного сотрудничества с Россией

    В российском городе теплоход врезался в пирс

    Доктор Мясников раскрыл отношение к россиянам в одной стране бывшего СССР

    Бородина показала фигуру в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости