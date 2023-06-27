В России предложили повышать пенсии дважды в год в течение двух лет

Минтруд предложил индексацию пенсий в феврале и апреле 2025 и 2026 года

Минтруд предложил повышать пенсии в России дважды в год в течение двух лет, об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на плановый период 2025-2026 годов.

Предполагается, что страховая пенсия для неработающих пенсионеров будет проиндексирована с 1 января 2024 года на 5,3 процента (в среднем выплаты составят 22 772 рублей), а в дальнейшем — на 4 процента в феврале 2025 и 2026 года, а также в эти годы в апреле будет произведена корректировка на 3,8 процента и 2,8 процента соответственно.

Таким образом, среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 рублей. Кроме того, параллельно будет увеличиваться размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 1 января 2024 года она составит 7968,4 рубля, с февраля 2024 — 8287,14, в апреле достигнет 8602,05 рубля, с 1 февраля 2025 года выплата повысится до 8946,13 рубля, а с 1 апреля составит 9196,62 рубля.

Отмечается, что корректировка размера накопительной пенсии, пенсии работающих пенсионеров и срочной пенсионной выплаты в ближайшие три года не планируется.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила, что с 1 июля в России будут повышены пенсии для трех категорий пенсионеров.

