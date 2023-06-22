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10:51, 22 июня 2023Экономика

Россиянам напомнили о повышении пенсии с 1 июля

Доцент Иванова-Швец: в России с 1 июля повысят пенсии для трех категорий пенсионеров

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С 1 июля в России будут повышены пенсии для трех категорий пенсионеров. Об этом в разговоре с «Прайм» напомнила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Речь идет о гражданах, которым в июне исполнилось 80 лет — по достижении этого возраста надбавка к пенсии для них составит 7500 рублей. Кроме того, будут увеличены выплаты пенсионерам, которые перестали работать в предыдущие месяцы. Повышение произойдет за счет начисления всей предыдущей индексации выплат, которая не проводилась в период трудовой деятельности.

Также в июле будет пересчитана пенсия для граждан, которые предоставили в мае дополнительные документы для учета нового стажа, отмечает эксперт. По ее словам, для получения повышенной пенсии россиянам не нужно писать дополнительные заявления — все данные по пенсионерам уже содержатся в Социальном фонде, а выплаты меняются автоматически.

Ранее экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич рассказал, что накопительную пенсию граждане могут получать раньше, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию (65 лет у мужчин, 60 — лет у женщин), а уже в 55 лет для женщин и в 60 лет — для мужчин. Он напомнил, что пенсия складывается из двух компонентов: трудовую часть россияне получают по достижении определенного возраста в зависимости от того, сколько у них накопилось баллов.

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    Мария Грушко
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