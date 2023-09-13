Москвичам пообещали выходные теплее нормы

Метеоролог Позднякова: погода в выходные в Москве будет теплее нормы

В пятницу в Москве ожидаются кратковременные дожди, а в субботу и воскресенье — повышение климатической нормы. О погоде на выходные жителям столицы рассказала специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

Синоптик пояснила, что погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, но на смену одному антициклону придет другой. Позднякова отметила, что в субботу в столицу придет прохладный воздух с северным ветром, дневная температура будет плюс 17-19 градусов. Однако ночь в столице обещают довольно теплую — плюс 10-12 градусов, по Московской области — плюс 7-12 градусов.

«Южный ветер сменится северо-западным, и это мы ощутим, потому что будет такая приятная прохлада, а днем в субботу осадков уже не ожидается. В воскресенье на все сутки переменная облачность без осадков, минимальная температура вновь понизится, она будет в пределах плюс 4-9 градусов, а вот дневная температура за счет солнечного прогрева составит плюс 16-21 градусов по региону», — уточнила метеоролог и добавила, что температурный фон в выходные будет на два-три градуса выше климатической нормы.

«А те дожди, которые у нас пройдут днем в пятницу, будут во благо тем людям, которые в субботу и воскресенье собираются за грибами. Они подтолкнут рост грибов», — подчеркнула Позднякова.

Ранее россиян предупредили о сильной магнитной буре, которая начнется 13 сентября и продлится три дня. Период может быть опасным для метеозависимых людей: они могут ощущать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменения в артериальном давлении. Кроме того, могут начаться сбои в работе различных устройств и приборов — например, в системах радиолокации. Магнитные бури также способны заблокировать работу спутников и выбросить их с орбиты.