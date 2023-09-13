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10:40, 13 сентября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о сильной магнитной буре

ПНИПУ: с 13 сентября в России ожидается сильная магнитная буря на три дня

Фото: Ephraim Mayrena / Unsplash

Начиная с 13 сентября в Россию придет сильная магнитная буря, продлится она три дня. Об этом предупредили в Пермском политехническом университете (ПНИПУ).

Период может быть опасным для метеозависимых людей — во время магнитной бури они могут ощущать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменения в артериальном давлении. Кроме того, могут начаться сбои в работе различных устройств и приборов, например в системах радиолокации. Магнитные бури также способны заблокировать работу спутников и выбросить их с орбиты.

Эксперты посоветовали отключать во время магнитных бурь устройства от питания или использовать ферромагнитные экраны в качестве средства защиты. В свою очередь людям, которые обычно реагируют на перемену погоды, нужно следить за физической нагрузкой, много гулять на свежем воздухе, пить много воды и высыпаться, объяснила ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Также не рекомендуется пить алкоголь и курить, заключила она.

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    Нина Ташевская
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