Россиян предупредили о сильной магнитной буре

ПНИПУ: с 13 сентября в России ожидается сильная магнитная буря на три дня

Начиная с 13 сентября в Россию придет сильная магнитная буря, продлится она три дня. Об этом предупредили в Пермском политехническом университете (ПНИПУ).

Период может быть опасным для метеозависимых людей — во время магнитной бури они могут ощущать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменения в артериальном давлении. Кроме того, могут начаться сбои в работе различных устройств и приборов, например в системах радиолокации. Магнитные бури также способны заблокировать работу спутников и выбросить их с орбиты.

Эксперты посоветовали отключать во время магнитных бурь устройства от питания или использовать ферромагнитные экраны в качестве средства защиты. В свою очередь людям, которые обычно реагируют на перемену погоды, нужно следить за физической нагрузкой, много гулять на свежем воздухе, пить много воды и высыпаться, объяснила ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Также не рекомендуется пить алкоголь и курить, заключила она.