Метеозависимым россиянам дали советы на фоне магнитной бури

Врач Ярцева посоветовала метеозависимым больше двигаться на фоне магнитной бури

Метеозависимость не является болезнью. Обычно реагируют на перемену погоды люди с изношенными сосудами и те, кто ведет малоподвижный образ жизни, сообщила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. В беседе с «Лентой.ру» она дала советы метеозависимым на фоне магнитной бури.

Ранее россиян предупредили о приближении сильной магнитной бури. По данным «МК», она продлится с 22 до 26 августа.

«Человек подвижный, регулярно занимающийся спортом, не должен испытывать какие-то изменения. Те, у кого старые хрупкие сосуды, у кого хронические сосудистые заболевания, могут ощущать сонливость, слабость, головные боли. Если вы на постоянной основе пьете таблетки от того же давления, то влияние от бурь снижается», — поделилась Ярцева.

Чтобы обезопасить себя от воздействия магнитных бурь, врач посоветовала постоянно следить за физической нагрузкой, много гулять на свежем воздухе, высыпаться. «Не употреблять алкоголь и не курить — это бьет по сосудам, не злоупотреблять сладким, выпивать достаточно воды», — добавила терапевт.

Ранее невролог Александр Евдокимов отнес к причинам метеозависимости атеросклеротические изменения, ишемическую болезнь сердца, психические нарушения, варикозное расширение вен, заболевания почек и печени, а также хронический стресс.