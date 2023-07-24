Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:19, 24 июля 2023Забота о себе

Врач объяснил причину плохого самочувствия при перемене погоды

Невролог Александр Евдокимов назвал хронический стресс одной из причин метеозависимости

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в состоянии хронического стресса чаще ощущают неприятные симптомы при перемене погоды, считает невролог Александр Евдокимов. О причинах метеозависимости он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Евдокимова, атмосферное давление в первую очередь влияет на сосуды, поэтому любые хронические заболевания, связанные с их состоянием, вызывают метеозависимость. Наиболее распространенными причинами недомогания из-за погоды врач назвал атеросклеротические изменения, ишемическую болезнь сердца, психические нарушения, варикозное расширение вен, заболевания почек и печени, а также хронический стресс.

У людей, которые часто испытывают стрессы, сосуды постоянно находятся в напряжении и имеют склонность к спазмам. Из-за этого они плохо справляются с изменениями атмосферного давления

Александр Евдокимовневролог
Материалы по теме:
Что такое весеннее обострение? Почему смена сезонов влияет на психику и как это пережить?
Что такое весеннее обострение?Почему смена сезонов влияет на психику и как это пережить?
6 апреля 2023
Причины и симптомы метеозависимости: как плохая погода влияет на самочувствие?
Причины и симптомы метеозависимости:как плохая погода влияет на самочувствие?
14 мая 2023

Также Евдокимов предупредил, что плохому самочувствию при перемене погоды подвержены дети до одного года. «У них еще не сформирована структура центральной нервной системы и не полностью срослись все косточки, поэтому они особенно чувствуют перепады атмосферного давления», — объяснил специалист.

Для снижения проявлений метеозависимости невролог посоветовал не переутомляться и отказаться от интенсивных физических нагрузок в периоды резкой смены погоды. Также, по его мнению, будет полезно принимать комплексы витаминов в межсезонье, избавиться от вредных привычек и соблюдать предписания лечащего врача.

Ранее эндокринолог Елена Зяблова подсказала несколько простых правил, помогающих справиться с метеозависимостью. По ее мнению, улучшить самочувствие помогают покой и снижение стресса.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме заявили о поэтапном повышении границы призывного возраста до 30 лет

    Алиев допустил заключение мирного договора между Ереваном и Баку в этом году

    Кадровый дефицит в оборонной промышленности оценили

    Российский олимпийский призер рассказал об отказе от переезда в США

    Мужчина попал под суд за избиение пойманного в постели с женой любовника

    Путин подписал закон для защиты россиян от потери единственного жилья

    Врач предупредил об опасности считающегося косметическим дефектом заболевания

    Ирину Шейк заподозрили в романе с известным футболистом

    «Роскосмос» предложил странам БРИКС создать совместный модуль РОС

    Грета Тунберг отправилась на новую акцию из зала суда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости