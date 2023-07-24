Врач объяснил причину плохого самочувствия при перемене погоды

Невролог Александр Евдокимов назвал хронический стресс одной из причин метеозависимости

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в состоянии хронического стресса чаще ощущают неприятные симптомы при перемене погоды, считает невролог Александр Евдокимов. О причинах метеозависимости он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Евдокимова, атмосферное давление в первую очередь влияет на сосуды, поэтому любые хронические заболевания, связанные с их состоянием, вызывают метеозависимость. Наиболее распространенными причинами недомогания из-за погоды врач назвал атеросклеротические изменения, ишемическую болезнь сердца, психические нарушения, варикозное расширение вен, заболевания почек и печени, а также хронический стресс.

У людей, которые часто испытывают стрессы, сосуды постоянно находятся в напряжении и имеют склонность к спазмам. Из-за этого они плохо справляются с изменениями атмосферного давления Александр Евдокимов невролог

Также Евдокимов предупредил, что плохому самочувствию при перемене погоды подвержены дети до одного года. «У них еще не сформирована структура центральной нервной системы и не полностью срослись все косточки, поэтому они особенно чувствуют перепады атмосферного давления», — объяснил специалист.

Для снижения проявлений метеозависимости невролог посоветовал не переутомляться и отказаться от интенсивных физических нагрузок в периоды резкой смены погоды. Также, по его мнению, будет полезно принимать комплексы витаминов в межсезонье, избавиться от вредных привычек и соблюдать предписания лечащего врача.

Ранее эндокринолог Елена Зяблова подсказала несколько простых правил, помогающих справиться с метеозависимостью. По ее мнению, улучшить самочувствие помогают покой и снижение стресса.