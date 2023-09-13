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23:46, 13 сентября 2023Бывший СССР

Российский боец рассказал об уничтожении под Авдеевкой западной техники

Боец Водолаз: ВС РФ сменили тактику и уничтожают под Авдеевкой западную технику

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России массово уничтожают западную технику и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом РИА Новости рассказал боец 1-й Славянской бригады с позывным Водолаз.

Он уточнил, что российские подразделения сменили тактику ведения боя. В частности, по его словам, обороняющиеся не мешают ВСУ в их попытках идти в атаку и намеренно подпускают противника ближе. Чем больше их зайдет, тем больше мы их и положим, сказал военный.

Водолаз отметил, что немаловажную роль в текущей обстановке на линии боевого соприкосновения играет контрбатарейная борьба.

Ранее тот же боец рассказал, что безуспешные попытки контратак украинских военных на авдеевском направлении приводят к ежедневным потерям до 60-70 человек. Он пояснил, что это связано с постоянными попытками украинских подразделений штурмовать российские позиции. «Происходит постоянный "накат", мы их уничтожаем», — сказал военный.

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    Марина Совина
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