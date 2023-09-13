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21:37, 13 сентября 2023Бывший СССР

Российский военный подсчитал ежедневные потери ВСУ на авдеевском направлении

Боец ВС РФ Водолаз: ВСУ на Авдеевском направлении теряют до 70 военных в день

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Безуспешные попытки контратак украинских военных на авдеевском направлении в приводят к ежедневным потерям до 60-70 человек. Об этом РИА Новости рассказал боец 1-й Славянской бригады с позывным Водолаз.

Он пояснил, что это связано с постоянными попытками украинских подразделений штурмовать российские позиции. «Происходит постоянный "накат", мы их уничтожаем», — сказал военный.

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    Марина Совина
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