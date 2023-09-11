В Пентагоне контрнаступление Украины назвали «болезненным». Как в США оценивают действия ВСУ на фронте?

Пентагон: контрнаступление Вооруженных сил Украины проходит «болезненно»

Председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли показал карту с ходом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сюжет опубликовал канал CBS.

На продемонстрированных картах виден ход украинского контрнаступления, который Марк Милли назвал «болезненным». При этом генерал подчеркнул, что эти карты не являются секретными.

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По словам Марка Милли, Вооруженным силам Украины удалось «неплохо вклиниться» в российские оборонительные линии. Он подчеркнул, что украинским подразделениям пришлось столкнуться с минными полями, траншеями, противотанковыми рвами и небольшими группами охотников на бронетехнику по 10-12 человек, вооруженными противотанковыми боеприпасами.

Российским подразделениям, считает генерал, удалось создать «глубокую многослойную оборону».

Те оранжевые линии, которые вы видите, это линии российских окопов, а между ними минные поля, танковые рвы и так называемые «зубы дракона», колючая проволока Марк Милли председатель Комитета начальников штабов США

В США признали передачу ВСУ развединформации

«США рекламируют военную технику на сумму 44 миллиарда долларов, которую они выделили Украине, но очень мало говорят о не менее ценной разведывательной информации», — заявил Марк Милли.

Передача информации Украине идет по линии Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ).

Это довольно открытые каналы для передачи информации на Украину Марк Милли председатель Комитета начальников штабов США

При этом Марк Милли подчеркнул, что выбор целей и полномочия на нанесение ударов принадлежат Украине.

Что мы делаем, так это обеспечиваем их ситуационной осведомленностью Марк Милли председатель Комитета начальников штабов США

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

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«Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30-45 дней погоды, пригодной для сражений, так что украинцы еще не закончили», — сказал Марк Милли, его слова приводит BBC. Он отметил, что из-за холода украинским военнослужащим будет гораздо труднее маневрировать.

ВСУ, отметил генерал, не завершили боевую часть операции. Наступление идет медленнее, чем ожидалось, на линии фронта все еще продолжаются тяжелые бои.

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«Мы предоставляем им информацию о ситуации, насколько это возможно», — объяснил Марк Милли позицию американского руководства. Цель США, по его словам, помочь Вооруженным силам Украины выйти к Мелитополю, чтобы разрезать напополам сухопутный коридор в Крым.