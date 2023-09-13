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21:05, 13 сентября 2023Мир

В США рассказали о сложностях ВСУ на передовой

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ уязвимы перед техникой ВС РФ на передовой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинской армии не удается противостоять российской технике на передовой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, украинские войска продемонстрировали свою уязвимость перед вертолетами и противотанковыми ракетами противника. «Именно поэтому они до сих пор застряли за пределами первой линии обороны, где их уничтожают», — отметил Риттер.

Он обратил внимание на отсутствие у украинской стороны навыков для ведения успешных военных действий. В частности, как считает эксперт, она не в состоянии совершать успешные маневры. Кроме того, украинские военные также не могут подавлять боеспособность российских сил на поле боя, добавил он.

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    Марина Совина
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