Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:36, 13 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно об инженерных работах ВСУ под Купянском

Марочко: ВСУ подвозят танковые мостоукладчики на купянское направление
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует провести инженерные работы в районе населенного пункта Сеньково на купянском направлении. Об этом передает РИА Новости.

Марочко уточнил, что в районе Сеньково российские военные заметили прибытие группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинские солдаты подвозят танковые мостоукладчики на купянское направление. По словам эксперта, на купянском направлении увеличивается число подразделений ВСУ.

Материалы по теме:
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке.Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
12 июля 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022

«Среди прочей техники выявлены танковые мостоукладчики (по внешним признакам схожи с Biber на шасси танка Leopard 1), две установки дистанционного разминирования УР-77, а также танковые минные тралы западного производства», — заключил Марочко.

Ранее военные ВСУ признали успехи Российской армии под Купянском. Об этом украинские солдаты рассказали в беседе с The New York Times.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе крылатыми ракетами. Пострадали 24 человека, повреждены два корабля

    Пленные рассказали об упаднических настроениях в ВСУ

    Путин поприветствовал Ким Чен Ына на космодроме Восточный

    Названы причины избавиться от птичьих рынков по всей России

    В Одесской области взрывы повредили портовую инфраструктуру

    Стало известно об инженерных работах ВСУ под Купянском

    Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию

    Тревел-блогерша назвала три позорные для россиян привычки итальянцев

    Легинсы Shein лопнули на блогерше во время тренировки в спортзале

    Минобороны заявило о повреждении кораблей после ракетной атаки на Севастополь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости