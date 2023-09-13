Стало известно об инженерных работах ВСУ под Купянском

Марочко: ВСУ подвозят танковые мостоукладчики на купянское направление

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует провести инженерные работы в районе населенного пункта Сеньково на купянском направлении. Об этом передает РИА Новости.

Марочко уточнил, что в районе Сеньково российские военные заметили прибытие группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинские солдаты подвозят танковые мостоукладчики на купянское направление. По словам эксперта, на купянском направлении увеличивается число подразделений ВСУ.

«Среди прочей техники выявлены танковые мостоукладчики (по внешним признакам схожи с Biber на шасси танка Leopard 1), две установки дистанционного разминирования УР-77, а также танковые минные тралы западного производства», — заключил Марочко.

Ранее военные ВСУ признали успехи Российской армии под Купянском. Об этом украинские солдаты рассказали в беседе с The New York Times.