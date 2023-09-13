Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:14, 13 сентября 2023Бывший СССР

Военные ВСУ пожаловались на терзающее превосходство России в воздухе

WP: Российская армия терзает военных ВСУ ударными дронами и управляемыми бомбами
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия изменяет стратегию, учитывая то, что Киев ограничен в системах противовоздушной обороны (ПВО) и имеет меньшее количество истребителей. Об этом сообщает издание The Washington Post

«По словам солдат и аналитиков, российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии по использованию недостатков Украины», — говорится в сообщении.

Украинский военный эксперт Алексей Мельник пожаловался, что тяжелая конструкция российских авиабомб затрудняет их перехват в воздухе, поскольку ракеты ПВО предназначены для поражения более тонких целей. Он добавил, что воздушные угрозы осложнили действия украинской армии в Запорожской области.

Ранее спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Киев не располагает вооружением для противостояния российским бомбам ФАБ-500. «Теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить. Практически невозможно», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. О чем они договорились и как отреагирует Запад?

    Экс-бойфренд Бузовой попал в больницу

    Движение по Крымскому мосту восстановили спустя почти четыре часа

    Россиянам назвали способ правильного хранения помидоров в квартире

    Звезда Comedy Club опроверг информацию о потребовавшейся ему помощи врачей

    Пережившие развод люди перечислили первые признаки распада брака

    На Украине взяли ответственность за атаку на Севастополь

    Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма по «Смешарикам»

    В Азербайджане заявили о застопорившимся заключении мирного договора с Арменией

    Нефтегазовые скважины в российской Арктике предложили бурить по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости