Военные ВСУ пожаловались на терзающее превосходство России в воздухе

WP: Российская армия терзает военных ВСУ ударными дронами и управляемыми бомбами

Российская армия изменяет стратегию, учитывая то, что Киев ограничен в системах противовоздушной обороны (ПВО) и имеет меньшее количество истребителей. Об этом сообщает издание The Washington Post

«По словам солдат и аналитиков, российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии по использованию недостатков Украины», — говорится в сообщении.

Украинский военный эксперт Алексей Мельник пожаловался, что тяжелая конструкция российских авиабомб затрудняет их перехват в воздухе, поскольку ракеты ПВО предназначены для поражения более тонких целей. Он добавил, что воздушные угрозы осложнили действия украинской армии в Запорожской области.

Ранее спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Киев не располагает вооружением для противостояния российским бомбам ФАБ-500. «Теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить. Практически невозможно», — сказал он.