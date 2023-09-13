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13:44, 13 сентября 2023Забота о себе

Некоторых людей предостерегли от занятий йогой

Врач Уланкина: некоторые позы йоги не рекомендованы людям с болезнями сердца

Фото: Kaylee Garrett / Unsplash

Некоторые позы йоги не рекомендованы людям с болезнями сердца, щитовидной железы и других органов, а также беременным женщинам, предупредила врач Ольга Уланкина. Она предостерегла некоторых россиян от занятий этой оздоровительной практикой в беседе с «Газетой.Ru».

Уланкина отметила, что позу «собака мордой вниз», считающуюся одной из базовых в хатха-йоге, не рекомендуется выполнять людям с повышенным артериальным давлением, некомпенсированной травмой шейного отдела позвоночника, отслоением сетчатки, глаукомой или микроинсультом в анамнезе.

Сарвангасана, продолжила Уланкина, не разрешена людям с заболеваниями щитовидной железы, повышенным внутричерепным давлением и патологиями сердечно-сосудистой системы.

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Уланкина добавила, что йога критического выравнивания, выполняемая со стульями, скамьями, блоками и валиками, противопоказана людям с онкологическими заболеваниями или обострением хронических болезней, детям младше девяти лет, беременным женщинам, а также гипертоникам и сердечникам.

Противопоказаниями к гвоздестоянию, по словам Уланкиной, являются беременность, онкологические заболевания, высокое артериальное давление, психические заболевания, проблемы с сердцем и, разумеется, открытые раны на ступнях.

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    Александра Лисица
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