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11:33, 13 сентября 2023Бывший СССР

Захарова назвала вбросом сообщения о подготовке Россией переворота в Армении

МИД России: сообщения о подготовке РФ госпереворота в Армении являются вбросом

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Сообщения о подготовке Россией государственного переворота в Армении являются не более чем вбросом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Речь идет об информации, появившейся в ряде армянских Telegram-каналов несколько дней назад. Авторы публикаций утверждали, что в республику прибыли некие бойцы, планирующие силой захватить власть и поставить премьер-министром пророссийского политика.

По словам Захаровой, аналогичную оценку этим сообщениям дал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который назвал их «бредом сивой кобылы».

Ранее официальный представитель МИД уже высказывалась об отношениях России и Армении на фоне обострения ситуации в Закавказье. Захарова заявила, страны не являются врагами и никогда ими не будут, отметив, что Ереван самостоятельно признал за Баку права на Нагорный Карабах.

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    Алевтина Запольская
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