Спасавшийся от пожара россиянин сорвался с 12 этажа и попал на видео

В Ставрополе мужчина сорвался с 12 этажа горящего дома, пытаясь спастись

В Ставрополе мужчина сорвался с 12 этажа, пытаясь спастись из полыхающей квартиры. Момент падения россиянина попал на видео, которое опубликовал «Подъем» в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина свесился на руках с карниза в попытке перелезть в окно квартиры ниже, однако оно оказывается заперто. Очевидцы начинают кричать, чтобы соседи россиянина впустили его внутрь, но тот не выдерживает и падает.

Как пишет издание, со слов очевидцев мужчину увезла реанимация. Остался ли он жив, неизвестно.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС сообщило, что пожар в 12-этажном доме улице Тухачевского начался в 18:07. Из здания эвакуировали 45 человек. На данный момент открытое горение ликвидировано.

Ранее похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там женщина, пытаясь спастись от пожара, сорвалась из окна шестого этажа. На кадрах с места происшествия видно, как испуганная россиянка выглядывает из окна горящего дома и кричит, а стоящие снизу люди отговаривают ее вылезать наружу. Однако после вспышки за спиной женщина взбирается на подоконник и падает. Спасти ее не удалось.