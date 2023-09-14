Парламент Болгарии разрешил импорт зерна с Украины

Парламент Болгарии разрешил запрещенный в апреле импорт зерна с Украины

Парламент Болгарии принял решение разрешить импорт зерна с Украины, запрещенный в апреле. Трансляция заседания доступна на сайте болгарского парламента.

За отмену эмбарго на импорт четырех видов зерновых и масличных культур с Украины проголосовали 124 депутата, против — 67.

Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков поддержал идею возобновления импорта зерна с Украины. Политик подчеркнул, что правительство считает необходимым допустить на рынки украинское зерно, так как оно поможет в борьбе в инфляцией, а также улучшит торговый оборот страны.

Запрет Европейского союза на ввоз зерна с Украины в ряд стран блока действует до 15 сентября. Речь идет о пшенице, кукурузе, семенах подсолнечника и рапса. Свободное обращение этой сельхозпродукции разрешается только в государствах — членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.