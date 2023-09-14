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15:19, 14 сентября 2023Мир

Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства США

МИД России объявил о высылке двух сотрудников посольства США

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

МИД России объявил двух сотрудников посольства США персонами нон грата. О высылке дипломатов сообщается в заявлении на сайте ведомства.

Сообщается, что персонами нон грата объявлены первый и второй секретари посольства США Дж. Силлин и Д. Бернстайн (полные имена не приводятся), они должны покинуть территорию России в течение семи суток.

«Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Р. Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности РФ», — заявили в МИД России.

Также в МИД РФ была вызвана посол США в Москве Линн Трейси, ей был объявлен жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий Силлина и Бернстайна.

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    Семен Александров
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