Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:21, 14 сентября 2023Мир

Посол США в Москве была вызвана в МИД России

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России и объявили демарш

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В здание МИД России была вызвана посол США в Москве Линн Трейси, ей был объявлен жесткий демарш с вручением официальной ноты. Об этом говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Л.Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж.Силлина и второго секретаря посольства Д.Бернстайна», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули недопустимость «противоправной активности и вмешательства во внутренние дела России» со стороны американских сотрудников диппредставительства, отметив, что эти действия «будут решительно пресекаться».

Также МИД сообщил, что сотрудники посольства, Силлин и Бернстайн, должны покинуть территорию России в течение 7 суток в статусе «persona non grata».

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Испания озвучила решение о конфискации личных вещей россиян при въезде в страну

    В Молдавии призвали развернуть агитацию о пользе членства в НАТО

    Европе предрекли экстремальную жару с грозами и ливнями

    Обнаружен порождаемый черной дырой непредсказуемый хаос

    Жесткие разборки на проезжей части в Москве попали на видео

    Возбуждено дело по факту избиения российскими школьниками юноши-инвалида

    Выход Меган Маркл в свет парализовал работу сайта модного бренда

    Жителям европейского города запретят топить дома углем

    Европейский Центробанк неожиданно повысил ставку до рекорда

    Названа настоящая цель США в конфликте на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости