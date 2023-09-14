Посол США в Москве была вызвана в МИД России

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России и объявили демарш

В здание МИД России была вызвана посол США в Москве Линн Трейси, ей был объявлен жесткий демарш с вручением официальной ноты. Об этом говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Л.Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж.Силлина и второго секретаря посольства Д.Бернстайна», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули недопустимость «противоправной активности и вмешательства во внутренние дела России» со стороны американских сотрудников диппредставительства, отметив, что эти действия «будут решительно пресекаться».

Также МИД сообщил, что сотрудники посольства, Силлин и Бернстайн, должны покинуть территорию России в течение 7 суток в статусе «persona non grata».