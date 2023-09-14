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11:32, 14 сентября 2023Бывший СССР

В Азербайджане опровергли неспособность жить бок о бок с армянами

В Азербайджане заявили о готовности заботиться об армянах на территории страны

Фото: Areg Balayan / AP

Азербайджан будет заботиться обо всех своих гражданах вне зависимости от их этнической принадлежности, заявил советник президента страны Хикмет Гаджиев. Его слова приводит Media.az.

По его словам, Азербайджан готов снабжать территорию Нагорного Карабаха по другим маршрутам, которые короче и быстрее, чем Лачинский коридор, на снабжении через который настаивает международное сообщество.

Гаджиев опроверг мнение, что азербайджанцы и армяне не способны жить бок о бок в одной стране. «Наше прошлое и настоящее учат тому, что это просто неправда», — заявил он.

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Советник также подчеркнул, что сухопутные маршруты, предлагаемые Азербайджаном, признаны Европейским Союзом, США и Международным комитетом Красного Креста как жизнеспособные и пригодные для использования.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к немедленному открытию коридоров для доставки в Нагорный Карабах гуманитарных грузов. «Мы отмечаем, что гуманитарные грузы расположены вблизи Лачинского и Агдамского маршрутов, и повторяем наш призыв к немедленному и одновременному открытию обоих коридоров, чтобы обеспечить доставку крайне необходимых гуманитарных грузов мужчинам, женщинам и детям в Нагорном Карабахе», — заявил он.

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    Алевтина Запольская
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