США призвали к открытию коридоров в Карабах для доставки гуманитарных грузов

Блинкен призвал к открытию коридоров в Карабах для доставки гуманитарных грузов

CША призвали к немедленному открытию коридоров для доставки в Нагорный Карабах гуманитарных грузов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Штатов Энтони Блинкена, которое опубликовано на сайте Госдепа.

По словам Блинкена, США глубоко обеспокоены быстро ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе. «Мы отмечаем, что гуманитарные грузы расположены вблизи Лачинского и Агдамского маршрутов, и повторяем наш призыв к немедленному и одновременному открытию обоих коридоров, чтобы обеспечить доставку крайне необходимых гуманитарных грузов мужчинам, женщинам и детям в Нагорном Карабахе», — указано в сообщении.

Согласно заявлению, Штаты продолжат поддержку усилий Армении и Азербайджана по решению неразрешенных вопросов путем диалога с целью достижения мира. Госсекретарь подчеркнул, что использование силы для разрешения конфликта недопустимо.

Ранее Блинкен пообещал помочь в решении армяно-азербайджанских проблем. Американский политик сообщил об этом премьеру Армении Николу Пашиняну во время телефонного разговора.