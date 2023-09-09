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17:47, 9 сентября 2023Мир

Блинкен пообещал Пашиняну помочь в решении армяно-азербайджанских проблем

Блинкен пообещал Пашиняну помочь решить армяно-азербайджанские проблемы диалогом

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал премьеру Армении Николу Пашиняну помочь в решении армяно-азербайджанских проблем. Об этом американский политик сообщил во время телефонного разговора с Пашиняном, пишет РИА Новости со ссылкой на армянский кабмин.

В ходе диалога политики затронули тему усугубления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Стороны пришли к выводу, что эскалация ситуации неприемлема, важно установить стабильность.

«Блинкен подчеркнул важность решения всех вопросов посредством диалога и мирным дипломатическим путем и отметил, что США продолжат активные усилия в этом направлении», — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с Пашиняном, в ходе которых обсудил рост напряженности на границе Армении и Азербайджана. В ходе диалога французский президент подчеркнул свою приверженность решению гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, а также «справедливому и прочному урегулированию конфликта в соответствии с международным правом и исключительно дипломатическим путем».

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    Анастасия Шейкина
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