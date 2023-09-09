Макрон позвонил Пашиняну из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Макрон провел переговоры с Пашиняном из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых обсудил рост напряженности на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

В заявлении отмечается, что беседа двух лидеров состоялась «в контексте тревожных сообщений о накоплении Азербайджаном военных ресурсов на границе с Арменией и вблизи Карабаха». В ходе диалога французский президент подчеркнул свою приверженность решению гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, а также «справедливому и прочному урегулированию конфликта в соответствии с международным правом и исключительно дипломатическим путем».

В свою очередь, правительство Армении сообщило, что Пашинян готов провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленные на снижение напряженности на границе двух стран. Он также подтвердил свою приверженность пражским договоренностям от 6 октября 2022 года и брюссельскому соглашению от 14 мая 2023 года. Премьер Армении отметил, что поддерживает идею решения всех вопросов «исключительно дипломатическими методами в конструктивной атмосфере».

Накануне в МИД Армении заявили, что Ереван не собирается обострять ситуацию с Азербайджаном и готов продолжить обсуждение механизмов деэскалации при первой же возможности. В ведомстве также назвали ложными распространяемые Азербайджаном заявления о провокации со стороны Армении.