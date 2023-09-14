В Ярославской области пройдет арт-фестиваль с электрическими и химическими шоу

В Ярославской области в замке Понизовкина состоится арт-фестиваль

В замке Понизовкина в поселке Красный Профинтерн Некрасовского района Ярославской области 24 сентября состоится арт-фестиваль. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В рамках мероприятия в особняке выступят музыканты, экспериментирующие с жанрами и звучанием. Хедлайнерами события станут инди-группа «Therr Maitz», поп-проект «Secret Atelier», экспериментальная фолк-группа «Hodila izba», а также диджей Mindo и кавер-группа «Волков Бэнд».

Помимо этого, в замке пройдут химические и электрические шоу, спектакль «Кибер-Пушкин, digital-опера о царе Салтане» и концерт электронной музыки. Все желающие также смогут посетить лекции спикеров и художественные мастер-классы.

Ранее сообщалось, что в Калужской области с 6 по 8 октября будет проходить первый русско-итальянский фестиваль искусств «Амаркорд». Программа фестиваля включает мастер-классы, гастротеатр, дискуссии и кинопоказы, выставки, концерты, а также серию разноплановых лекций.

