Кинотеатры России приготовились к штрафам за показы «Барби» и «Оппенгеймера»

Российские кинотеатры готовы к штрафам за показы «Барби» и «Оппенгеймера»

Российские кинотеатры готовы к штрафам за показ фильмов «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана без прокатного удостоверения. О этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления экспертов в отрасли кино.

Каждая столичная киносеть принимает решение о показе картин самостоятельно: оба проекта показываются бесплатно в рамках предсеансового обслуживания перед отечественными короткометражными фильмами. «Барби» транслируют перед проектом «Быстрые свидания», а «Оппенгеймера» — перед картиной «Дубак».

Отмечается, что на сайтах с расписанием крупных киносетей не анонсируются проекты Греты Гервиг и Кристофера Ноллана.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин отреагировал на критику Министерства культуры России в адрес фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». По словам Горелкина, фильмы не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях.