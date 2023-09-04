В Госдуме отреагировали на критику «Барби» и «Оппенгеймера» Минкультом

Депутат Горелкин заступился за фильмы «Барби» и «Оппенгеймер»

Депутат Госдумы Антон Горелкин отреагировал на критику Министерства культуры России в адрес фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Горелкина, фильмы не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях. «Попытка Минкульта приплести сюда "духовно-нравственные ценности" ничего кроме удивления не вызывает», — написал он. Депутат отметил, что фильмы «далеко не шедевры мировой культуры, но намного лучше многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение».

Он также подчеркнул, что не поддерживает принудительное лицензирование. «Зато российская кино- и сериальная индустрия на этом фоне показывает качественное развитие. А если при этом и духовно-нравственные ценности не пострадают, будет совсем хорошо», — заключил Горелкин.

Ранее в Минкульте раскритиковали «Барби» и «Оппенгеймера» за отсутствие традиционных ценностей.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступила Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

«Оппенгеймер» рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, роль которого исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи. В триллере также снялись Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Гари Олдман и Рами Малек.

