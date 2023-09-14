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19:10, 14 сентября 2023Забота о себе

Названы растения для борьбы с плесенью и сыростью в ванной

The Sun: для борьбы с сыростью в ванную можно поместить драцену и бамбук

В ванную для борьбы с сыростью можно поместить горшки с некоторыми растениями, рассказали цветоводы из компании RootGrowings. Об этом сообщает издание The Sun.

Среди не нуждающихся в обилии солнечного света растений специалисты назвали драцену. Эти растения, отметили эксперты, не только очищают воздух, но также неприхотливы, любят влажный воздух и нуждаются в поливе всего раз в две недели. Кроме того, для ванной подойдет хлорофитум, «поглощающий» плесень благодаря любви этого растения к повышенной влажности и работающий природным осушителем воздуха.

Наконец, рассказали эксперты, для ванной подойдет «бамбук счастья», который нужно выращивать в контейнерах с водой. Он также, добавили в компании, очищает воздух. «Помните, что дверь ванной нужно держать открытой всегда, когда это возможно. Это позволяет воздуху свободно циркулировать, а растениям — получать дополнительный свет», — уточнили в компании. Также, говорят эксперты, созданию дополнительного освещения в ванной поспособствуют зеркала в ней. Специалисты посоветовали выносить растения из ванной на свет и просушку раз в неделю.

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    Александра Лисица
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