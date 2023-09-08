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14:36, 8 сентября 2023Забота о себе

Агроном перечислила растения для посадки на даче перед зимой

Агроном Горбунова: перед зимой на даче можно высадить чеснок, руколу и редис

Фото: Jonathan Kemper / Unsplash

Подзимние посевы помогают дачнику сэкономить время весной и получить к столу ранние овощи и зелень, рассказала агроном Елена Горбунова. Растения для посадки на даче перед зимой она перечислила в беседе с aif.ru.

Перед зимой, по ее словам, можно высадить чеснок, лук-севок, укроп, петрушку, листовой сельдерей, кинзу, фенхель, анис, тмин, морковь. Со свеклой, отметила Горбунова, могут возникнуть трудности. «Под зиму большинство сортов не сеют по одной простой причине: по весне она вместо формирования корнеплода уходит в стрелку. Но на сегодня появились сорта, лишенные такого недостатка», — объяснила агроном, перечислив среди таких сортов «Подзимнюю», «Холодостойкую», «Северный шар».

Кроме того, продолжила Горбунова, перед зимой высаживают редис, кресс-салат, руколу и практически все виды капусты: белокочанную, краснокочанную, пекинскую, цветную, кольраби, брюссельскую, савойскую, пак-чой. «Из цветов к подзимним посевам благосклонно относятся мелколуковичные, тюльпаны, гиацинты, дельфиниум, лаванда, примула», — добавила специалист.

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Подзимний посев надо делать в чуть ли уже не промерзшую почву — например, в конце ноября. «Исключение — чеснок, лук, мелколуковичные и луковичные цветы. Им надо успеть укорениться, поэтому крайний срок для них — конец октября. Семена для подзимних посевов не надо ни в коем случае замачивать, а после заделки в почву поливать грядку», — рассказала Горбунова.

Во избежание затопления весной она посоветовала выбирать для подзимних посевов либо высокие грядки, либо расположенные на возвышенностях.

Ранее агроном Анастасия Коврижных назвала способы избавиться от сорняков соседей на дачном участке. Она отметила, что собственник может создать преграду для сорняков и вкопать вдоль забора металлические листы, шифер либо линолеум на глубину не менее 30 сантиметров.

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    Александра Лисица
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