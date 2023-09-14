61-летний мужчина лишился челюсти в рукопашной схватке с медведем и выжил

Житель США лишился челюсти во время схватки с трехметровым медведем-гризли и выжил. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел с 61-летним директором фирмы по прокату квадроциклов Руди Нурландером, когда он помогал клиентам во время охоты в национальном парке Gallatin National Forest. Мужчина заметил небольшого медведя и достал пистолет, чтобы отпугнуть его. По словам дочери пострадавшего, в этот момент на него из засады бросился огромный гризли.

Пистолет Нурландера дал осечку, а спрей для отпугивания медведей лежал в рюкзаке, поэтому мужчине пришлось вступить со зверем в рукопашный бой. Американец ударил бросившегося на него медведя кулаком, однако тот опрокинул его на спину и принялся рвать.

В итоге американцу при помощи подоспевших охотников удалось спугнуть животное. Мужчина получил глубокие раны на груди и конечностях. Кроме того, медведь успел вцепиться Нурландеру в лицо и фактически оторвал нижнюю челюсть. Пострадавший позже пошутил, что гризли «подарил ему самый отвратительный французский поцелуй в его жизни».

Охотники сразу же вызвали спасательный вертолет, который доставил Нурландера в больницу. Врачи назвали его состояние крайне тяжелым, но стабильным. Дальнейшее лечение он будет проходить в медицинском центре Университета Юты.

После происшествия власти закрыли национальный парк, чтобы выследить агрессивного медведя, однако об их успехах пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в американском штате Айдахо двое охотников-лучников отбились от крупного медведя-гризли. Зверь бросился на них в национальном парке Island Park Reservoir.