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08:18, 14 сентября 2023Мир

Болгария захотела ответить на действия России в Черном море

МО Болгарии начало обсуждать с НАТО ответ на действия России в Черном море

Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Болгария захотела ответить на действия России в Черном море, об этом заявил болгарский министр обороны Тодор Тагарев. Его слова приводит Euractiv.

По его словам, Россия продолжает объявлять часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства до конца сентября из-за продолжающихся в этом районе военных учений. В связи с этим София начала обсуждать решение проблемы с союзниками по НАТО, сказал глава ведомства.

«В настоящее время не существует непосредственного риска или угрозы нападения на торговое судно, находящееся в море страны-члена НАТО», — подчеркнул Тагарев.

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    Виктория Кондратьева
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