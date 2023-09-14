Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:03, 14 сентября 2023Среда обитания

Названа самая опасная для защитников природы страна

Global Witness: Колумбия оказалась самой опасной для экоактивистов страной

Фото: Wendy P. Romero / Globallookpress.com

Колумбия названа самой опасной для защитников природы страной. За последние десять лет по всему миру было зафиксировано почти 2000 насильственных нападений в отношении экоактивистов, говорится в отчете неправительственной организации Global Witness.

Вставая на борьбу за экологическое будущее планеты, колумбийцы серьезно рискуют собственными жизнями. «Первое место в мире по количеству случаев насилия в отношении экозащитников занимает Колумбия, где за прошедший год зафиксировано 60 подобных эпизодов. Это составляет треть от числа подобных происшествий по всему миру», — отмечается в пресс-релизе Global Witness. Несмотря на то что Колумбия ратифицировала Эскасусское соглашение — единственный природоохранный договор на территории Латинской Америки — еще в октябре прошлого года, количество насильственных преступлений в отношении экоактивистов с 2021 года удвоилось.

Материалы по теме:
Тяжелая ноша. Исландия прекращает охоту на китов. Почему ей пришлось отказаться от скандальной древней традиции?
Тяжелая ноша.Исландия прекращает охоту на китов. Почему ей пришлось отказаться от скандальной древней традиции?
24 февраля 2022
Токсичное окружение. Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
Токсичное окружение.Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
2 февраля 2023

С 2012 по 2022 год число защитников природы, не выживших после нападения, составило 1910 человек, причем 177 — только в прошлом году. 88 процентов таких инцидентов приходится на страны Латинской Америки. В частности, по данным организации, в Бразилии отмечено 34 происшествия, в Мексике — 31 и Гондурасе — 14. Известно о 11 насильственных преступлениях против экозащитников на Филиппинах.

Согласно подсчетам Global Witness, каждое пятое нападение на защитника природы происходит на Амазонке — в прошлом году там зафиксировали почти 40 подобных случаев. Наибольшему риску подвергаются местные коренные народы (34 процента жертв нападений, произошедших в 2022 году). Опасность для индейцев нередко исходит от европейских и американских компаний, занимающихся добычей золота и лесозаготовками.

Защитники природы зачастую вступают в борьбу с крупными технологическими компаниями. Так, весной американские экологи и индейцы подали в суд на Федеральное управление авиации США (FAA) за выдачу разрешения компании Илона Маска на ракетный запуск в Техасе. По мнению истцов, местной экосистеме угрожают пожары от взрывов ракет, а также световое и шумовое загрязнение.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на вопрос о местонахождении Суровикина

    Россиян научат зарабатывать в соцсетях по-новому

    Россиянам объяснили причины появления пигментных пятен на лице и теле

    Россиянам раскрыли визуально стройнящий предмет гардероба

    Бывший сотрудник Канье Уэста подал в суд на исполнителя

    В Латвии предложили запретить преподавание русского языка в школах

    Раскрыто состояние пострадавшей от укуса акулы в Египте девушки

    В Норвегии заявили о нехватке боеприпасов для стран НАТО

    В Петербурге один за другим столкнулись десять автомобилей и попали на видео

    Резиденцию британского посла в центре Москвы захотели отдать патриотам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости