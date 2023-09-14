Названа самая опасная для защитников природы страна

Global Witness: Колумбия оказалась самой опасной для экоактивистов страной

Колумбия названа самой опасной для защитников природы страной. За последние десять лет по всему миру было зафиксировано почти 2000 насильственных нападений в отношении экоактивистов, говорится в отчете неправительственной организации Global Witness.

Вставая на борьбу за экологическое будущее планеты, колумбийцы серьезно рискуют собственными жизнями. «Первое место в мире по количеству случаев насилия в отношении экозащитников занимает Колумбия, где за прошедший год зафиксировано 60 подобных эпизодов. Это составляет треть от числа подобных происшествий по всему миру», — отмечается в пресс-релизе Global Witness. Несмотря на то что Колумбия ратифицировала Эскасусское соглашение — единственный природоохранный договор на территории Латинской Америки — еще в октябре прошлого года, количество насильственных преступлений в отношении экоактивистов с 2021 года удвоилось.

С 2012 по 2022 год число защитников природы, не выживших после нападения, составило 1910 человек, причем 177 — только в прошлом году. 88 процентов таких инцидентов приходится на страны Латинской Америки. В частности, по данным организации, в Бразилии отмечено 34 происшествия, в Мексике — 31 и Гондурасе — 14. Известно о 11 насильственных преступлениях против экозащитников на Филиппинах.

Согласно подсчетам Global Witness, каждое пятое нападение на защитника природы происходит на Амазонке — в прошлом году там зафиксировали почти 40 подобных случаев. Наибольшему риску подвергаются местные коренные народы (34 процента жертв нападений, произошедших в 2022 году). Опасность для индейцев нередко исходит от европейских и американских компаний, занимающихся добычей золота и лесозаготовками.

Защитники природы зачастую вступают в борьбу с крупными технологическими компаниями. Так, весной американские экологи и индейцы подали в суд на Федеральное управление авиации США (FAA) за выдачу разрешения компании Илона Маска на ракетный запуск в Техасе. По мнению истцов, местной экосистеме угрожают пожары от взрывов ракет, а также световое и шумовое загрязнение.

