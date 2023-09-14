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19:13, 14 сентября 2023Путешествия

Сотни туристов застряли в Арктике из-за севшего на мель круизного лайнера

Bloomberg: круизный лайнер с 206 пассажирами сел на мель у берегов Гренландии
СюжетФестиваль Burning Man

Фото: Danish Air Force / Arctic Command / Reuters

Роскошный круизный лайнер с сотнями пассажиров на борту застрял в отдаленном районе Арктики у берегов Гренландии. Люди ждут помощи уже несколько дней, сообщило агентство Bloomberg.

11 сентября судно Ocean Explorer село на мель в 1400 километрах к северо-востоку от столицы Гренландии Нуука. На борту находятся 206 человек, из них 170 — туристы, в основном путешественники из Австралии. По информации агентства, за 30-дневный круиз по Арктике они заплатили более 33 тысяч долларов (почти 3,2 миллиона рублей).

Туроператор Aurora Expeditions передал, что никакой опасности для людей, судна или окружающей среды инцидент не представляет. «Экипаж и пассажиры находятся в сложной ситуации, но, учитывая обстоятельства, атмосфера на корабле хорошая и все чувствуют себя хорошо», — сказано в заявлении Объединенного арктического командования.

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Уточняется, что корабль по крайней мере дважды попытался использовать силу прилива и всплыть самостоятельно. Также судно хотели вытащить из ила с помощью рыболовецкой лодки, но безуспешно. На помощь Ocean Explorer отправился датский военный корабль. Он должен был прибыть на место утром в пятницу, 15 сентября, но из-за плохой погоды задерживается как минимум до вечера.

По данным Bloomberg, круизный лайнер находится у берегов Гренландского национального парка, самого крупного в мире. Это охраняемая территория, где обитают белые медведи, овцебыки и моржи. Людей в районе нет, за исключением работников метеостанций и небольшого подразделения датского арктического спецназа «Сириус», которое патрулирует территорию на собачьих упряжках.

Ранее десятки тысяч посетителей фестиваля Burning Man застряли в пустыне американского штата Невада из-за ливней. Несколько дней люди находились в условиях ограниченных запасов еды и воды, пока размытые дороги были заблокированы.

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    Мария Борисова
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