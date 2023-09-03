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03:18, 3 сентября 2023Путешествия

Десятки тысяч посетителей фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней

Десятки тысяч гостей американского Burning Man застряли в пустыне из-за ливней
СюжетФестиваль Burning Man

Фото: Blm / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Десятки тысяч посетителей ежегодного фестиваля Burning Man оказались заблокированы в пустыне в американском штате Невада из-за ливней. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, сильный дождь в Блэк-Рок-Сити начался 1 сентября и продолжался до утра субботы, 2 сентября. Синоптики заявили, что в ближайшее время ливень возобновится. Помимо этого, температура в пустыне накануне сильно опускалась — до 9 градусов Цельсия.

Журналисты подчеркнули, что дождь размыл дороги в Блэк-Рок-Сити, а также подъезды к городскому аэропорту. Организаторы фестиваля рекомендовали посетителям экономить воду, еду и топливо.

«Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити остаются закрыты на въезд и выезд. Экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в теплом и безопасном месте», — говорится в сообщении организаторов.

Фестиваль музыки и искусств Burning Man в течение нескольких лет проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Участники масштабного мероприятия создают в пустыне арт-объекты и необычные транспортные средства. В конце фестиваля арт-объекты сжигают. Каждый год фестиваль посещают около 70 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на американский штат Флорида может обрушиться ураган, в который перерастет тропический шторм «Идалия». Возможные порывы оценили в 154 километра в час. Под угрозой столкнуться со стихией, как уточнялось, также находится Куба.

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    Марина Совина
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