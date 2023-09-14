Жителям Челябинска покажут самое старое дерево города

Жителей Челябинска приглашают на экскурсию «Вдоль стен старой крепости»

Жителей Челябинска приглашают на традиционную экскурсию-прогулку «Вдоль стен старой крепости», на которой им расскажут, что располагалось на месте южноуральской столицы 3,5 тысячи лет назад и какая судьба ждала отцов-основателей крепости, а также покажут самое старое дерево. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Бесплатное для горожан мероприятие состоится в воскресенье, 17 сентября. Оно стартует у входа в Арт-сквер на перекрестке улиц Труда и Пушкина. «Узнаем, где проходила самая старая улица, как себя чувствует самое старое дерево, закончен ли спор между самыми старыми домами», — комментирует экскурсовод Алексей Васильев.

Единственная просьба к посетителям экскурсии — не опаздывать и одеваться по погоде, а также — не приходить в случае болезни.

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