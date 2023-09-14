В Челябинской области заасфальтируют дорогу к нацпарку «Зигальга»

В ближайшие годы в Челябинской области асфальтируют дорогу к нацпарку «Зигальга»

В ближайшие годы в Челябинской области начнут строить дорогу, ведущую к национальному парку «Зигальга». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости» со ссылкой на главу регионального Миндортранса Алексея Нечаева.

В настоящее время жители жалуются на грунтовую дорогу, которую размывают дожди. Новая же автодорога рассчитана на 34 километра, она свяжет населенные пункты Катав-Ивановского района: Первуху, Меседу и Тюлюк.

«Со следующего года мы включаем эту дорогу в план реализации. То есть мы будем ее торговать, и в течение трех-четырех лет переведем в асфальтобетонное покрытие. Быстрее нельзя, потому что объект очень сложный — мы не можем весь дорожный фонд области направить в один муниципалитет», — говорит Нечаев.

Ранее в сентябре управление автомобильных дорог Республики Мордовия получило от Росимущества 15 земельных участков в безвозмездное пользование. Данные участки предназначены для строительства в Темниковском районе автодороги к паломническо-туристическому кластеру «Арзамас-Дивеево-Саров».