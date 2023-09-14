Власти Крыма опровергли эвакуацию в Феодосии
Советник главы Крыма Крючков опроверг эвакуацию улиц в ФеодосииСюжетВзрывы в Крыму
Власти Крыма опровергли сообщения об эвакуации улиц в Феодосии. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, вбросы об эвакуации делают украинские фейковые каналы в соцсетях, которые маскируются под официальные.
В сети регулярно появляются ложные сообщения о ситуации в Крыму. Так, 4 сентября распространялись сообщения о якобы минировании местных школ. По словам Крючкова, аналогичная ситуация наблюдалась и в начале прошлого учебного года.
Кроме того, 31 августа в республике опровергли сообщения о взрывах в Кировском районе и Старом Крыму. Крючков назвал информацию о возможном происшествии вбросом и объяснил, что в данных районах проводилось плановое уничтожение боеприпасов.