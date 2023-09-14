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12:57, 14 сентября 2023Россия

Власти Крыма опровергли эвакуацию в Феодосии

Советник главы Крыма Крючков опроверг эвакуацию улиц в Феодосии
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Власти Крыма опровергли сообщения об эвакуации улиц в Феодосии. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, вбросы об эвакуации делают украинские фейковые каналы в соцсетях, которые маскируются под официальные.

В сети регулярно появляются ложные сообщения о ситуации в Крыму. Так, 4 сентября распространялись сообщения о якобы минировании местных школ. По словам Крючкова, аналогичная ситуация наблюдалась и в начале прошлого учебного года.

Кроме того, 31 августа в республике опровергли сообщения о взрывах в Кировском районе и Старом Крыму. Крючков назвал информацию о возможном происшествии вбросом и объяснил, что в данных районах проводилось плановое уничтожение боеприпасов.

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    Сергей Истомин
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