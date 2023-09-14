Вред борщевика для людей сочли преувеличенным

«Садоводы России»: заявления о вреде борщевика для человека преувеличены

Заявления о вреде борщевика для человека сочли преувеличенными — ожог при взаимодействии с растением можно получить только в солнечную погоду. Об этом рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, если сразу прикрыть участок кожи и смыть выделения растения, никаких последствий не будет. «Это не такое страшное растение, как его расписывают дилетанты. Ожог происходит не от самого борщевика, не от самого сока. Выделение с оборотной стороны листа — это так называемые фуранокумарины, которые снимают защиту кожи перед ультрафиолетом, поэтому ожог может произойти только в солнечный день, если солнце попало на вас как раз после выделения борщевика Сосновского», — пояснил Туманов.

Специалист добавил, что если сок растения попал на кожу в пасмурный день или человек прикрыл этот участок кожи и сходил в душ, то ничего страшного не произойдет.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в качестве способа борьбы с борщевиком Сосновского запретить использовать и продавать участки, на которых он находится, пока владелец не избавится от сорняка.