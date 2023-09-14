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15:51, 14 сентября 2023Мир

В Германии высказались против вступления Украины в ЕС

Депутат бундестага Вагенкнехт заявила, что не видит Украину в ЕС из-за коррупции
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что не видит Украину в Европейском союзе (ЕС) из-за слабой экономики и высокой коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

«Должен ли социально и политически столь глубоко раздробленный ЕС, и без того раздираемый множеством проблем, принимать страну [Украину] которая является одной из самых коррумпированных в Европе и уровень экономического производства на душу населения?» — сообщила политик.

Она также раскритиковала главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая считает, что ЕС сможет успешно функционировать в случае своего расширения. Как отметила политик, действия фон дер Ляйен привели к снижению эффективности институтов ЕС и приближают объединение к украинскому уровню коррупции.

Ранее Вагенкнехт заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией. Она указала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось провальным, несмотря на всю помощь Запада.

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    Максим Габриелян
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