В Германии высказались против вступления Украины в ЕС

Депутат бундестага Вагенкнехт заявила, что не видит Украину в ЕС из-за коррупции

Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что не видит Украину в Европейском союзе (ЕС) из-за слабой экономики и высокой коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

«Должен ли социально и политически столь глубоко раздробленный ЕС, и без того раздираемый множеством проблем, принимать страну [Украину] которая является одной из самых коррумпированных в Европе и уровень экономического производства на душу населения?» — сообщила политик.

Она также раскритиковала главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая считает, что ЕС сможет успешно функционировать в случае своего расширения. Как отметила политик, действия фон дер Ляйен привели к снижению эффективности институтов ЕС и приближают объединение к украинскому уровню коррупции.

Ранее Вагенкнехт заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией. Она указала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось провальным, несмотря на всю помощь Запада.