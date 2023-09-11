В Германии предложили Зеленскому пойти на диалог с Россией

Немецкий депутат Вагенкнехт предложила Зеленскому пойти на компромисс с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией. Об этом в интервью Neue Zürcher Zeitung заявила депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт.

Она указала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось провальным, несмотря на всю помощь Запада. «Линия фронта почти не сдвинулась с места, Украина не может победить военным путем», — высказала она мнение.

Немецкий парламентарий считает, что украинскому лидеру следует стать реалистом и проявить готовность к переговорам.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией, если Москва выступит с подобным предложением. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев не видит возможности вести переговоры с Москвой в ближайшем будущем.

Россия не отказывалась от предложения переговоров, однако Украина в сентябре 2022 года запретила подобную возможность на законодательном уровне.