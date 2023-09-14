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12:06, 14 сентября 2023Экономика

Россияне назвали необходимую для счастья сумму денег

SuperJob: россияне оценили необходимую для счастья сумму в ₽200 тысяч в месяц

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Средняя сумма, необходимая россиянам для счастья, составляет 200 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob. Показатель вырос на 2,5 процента за полгода — исследование, проведенное в марте, показало, что тогда россиянам требовалось 195 тысяч рублей.

Самые высокие запросы у жителей столицы: чтобы чувствовать себя счастливыми, москвичам в среднем нужно 265 тысяч рублей в месяц. Второе место делят Санкт-Петербург и Владивосток — там называли сумму в 230 тысяч рублей. В топ-5 по ожиданиям также вошли Хабаровск (220 тысяч рублей) и Ростов-на-Дону (218 тысяч рублей). Меньше всего денег нужно для счастья жителям Ярославля и Барнаула (по 177 тысяч рублей), а также Кирова, Волгограда и Астрахани (по 180 тысяч рублей).

Аналитики также оценили, что запросы мужчин превосходят женские почти на 30 процентов — 222 тысячи рублей против 175 тысяч. Кроме того, взрослым россиянам (старше 35 лет) для комфорта нужно больше денег, чем молодежи до 24 лет — 222 тысячи и 150 тысяч соответственно. «Стоимость счастья» напрямую коррелирует с уровнем дохода опрошенных: тем, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей в месяц, хотелось бы иметь заработок в 155 тысяч. При этом россияне, получающее более 80 тысяч рублей, были бы счастливы при доходе в 260 тысяч рублей.

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В опросе, который проводился с 1 августа по 13 сентября, поучаствовали жители свыше 500 населенных пунктов старше 18 лет. В ходе общего опроса аналитики узнали мнение 2,5 тысячи респондентов, еще 20,5 тысячи дали свои ответы в ходе опроса населения крупных городов и городов-миллионников.

Как отмечает РБК, необходимая для счастья россиян сумма растет с каждым годом. Например, в 2018 году жители страны хотели бы ежемесячно получать по 159 тысяч рублей, а в 2021-м этот показатель вырос до 166 тысяч рублей. В октябре 2022 года он достиг исторического максимума — 205 тысяч рублей.

Ранее аналитики «Ренессанс Жизнь» и «Сравни» выяснили, что каждому пятому россиянину для комфортной жизни не хватает до 20 тысяч рублей дополнительного дохода в месяц, а каждый шестой (18 процентов) нуждается в миллионе рублей. 16 процентам опрошенных для финансовой безопасности необходимо от 20 до 50 тысяч рублей, которые будут ежемесячно поступать на их банковский счет.

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    Софья Ермакова
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