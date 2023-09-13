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05:03, 14 сентября 2023Экономика

Россияне назвали необходимый для комфортной жизни доход

18% россиян признались, что им не хватает для комфортной жизни миллиона рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Каждый пятый россиянин (21 процент) признался, что для комфортной жизни ему не хватает до 20 тысяч рублей дополнительного дохода, а каждый шестой (18 процентов) назвал сумму в миллион рублей, следует из результатов совместного исследования страховой компании «Ренессанс Жизнь» и финансового маркетплейса Сравни (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

16 процентам опрошенных для финансовой безопасности необходимо от 20 до 50 тысяч рублей, которые будут ежемесячно поступать на их банковский счет.

При этом 42 процента россиян заявили, что обычно сразу тратят любой дополнительный доход. Такое решение чаще всего мотивировано желанием немедленно исполнить задуманное (20 процентов), незначительностью суммы накоплений (20 процентов), а также страхом потерять деньги из-за инфляции (10 процентов).

Тем не менее большинство респондентов стараются откладывать с любого источника дохода (58 процента). Чаще всего россияне копят на покупку недвижимости (34 процента), переезд в другой город (25 процентов) и приобретение автомобиля (14 процентов).

Аналитики опросили 1200 россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.

Ранее кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте России Александр Абрамов назвал лучшие способы хранения сбережений — валюты, рублевые банковские депозиты и некоторые акции или облигации российских эмитентов. При этом он отметил, что вложение средств в валюты не должно преобладать из-за рисков.

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    Софья Ермакова
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