Россиянам назвали три лучших способа хранения сбережений

Экономист Абрамов: лучшие способы хранения сбережений — валюты, депозиты и акции

В настоящее время лучшие способы хранения сбережений — это валюты, рублевые банковские депозиты и некоторые акции или облигации российских эмитентов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов.

«Если говорить про валюту, то это должна быть свободно конвертируемая валюта. Мы видим, что за неполный год рубль ослаб на 40 процентов. Я надеюсь, что рубль укрепится. Но все равно риск повышенной волатильности рубля будет сохраняться, пока есть неопределенности в экономике», — сообщил экономист.

При этом он отметил, что вложение средств в валюты не должно преобладать, а должно быть лишь подушкой безопасности.

«Говоря про следующий способ вложения, мы видим, что банки вынуждены на волатильную ситуацию с процентными ставками отвечать повышением ставок по банковским депозитам. Они меньше, чем уровень ключевой ставки, что жалко, но в принципе банковские депозиты остаются наиболее защищенными», — поделился Абрамов.

Также собеседник «Ленты.ру» рассказал про особенность хранения сбережений в акциях и облигациях.

«На мой взгляд, если человек нормально хочет инвестировать в акции, он должен найти себе хорошо диверсифицированный фонд. Не думаю, что надо искать какие-то отдельные точечные инструменты, которые выиграют лучше. С облигациями примерно такая же картина. Но там немного больше возможностей для прямых вложений в облигации больших эмитентов. При этом с облигациями нужно иметь в виду, что повышение ключевой ставки снижает рыночную стоимость вложений», — объяснил он.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин признал нехватку интереса к долгосрочным сбережениям у россиян. Он предложил мягко подтолкнуть граждан, например, пообещать защиту интересов как минимум работников предприятий.

Программа долгосрочных сбережений в России стартует 1 января 2024 года.