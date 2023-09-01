Центробанк предложил мягко подтолкнуть россиян к долгосрочным сбережениям

Первый зампред ЦБ Чистюхин признал нехватку интереса к долгосрочным сбережениям

Программа долгосрочных сбережений, которая стартует с 1 января 2024 года, пока не выглядит особенно интересной для широкого круга россиян, для ее популяризации нужны дополнительные меры. Об этом на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, передает РИА Новости.

Он предложил мягко подтолкнуть потенциальных участников, например, пообещать защиту интересов, как минимум, работников предприятий. Как вариант, пенсионные фонды или банки, которые будут являться агентами системы, начнут предлагать суперпривлекательные условия. Представитель ЦБ признал, что пока мотивации не хватает.

По мнению Чистюхина, когда система начнет работать, ее придется донастраивать в интересах инвесторов, а не ждать первых результатов. Таким же образом регулятор работал с рынком цифровых финансовых активов (ЦФА), однако там помогал бизнес.

Указ о запуске программы долгосрочных сбережений президент России Владимир Путин подписал в июле этого года. Обязательного участия в ней не предполагается, граждане сами должны будут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

Срок договора составляет не менее 15 лет, причем их число не ограничено. Сумма страховки у вложений в рамках программы в два раза выше, чем у банковских вкладов — 2,8 миллиона рублей. По оценке Минфина, в ближайшее время участниками программы могут стать два миллиона человек. Для них интерес заключается в надежности инвестиций, а для государства это дополнительный источник «длинных денег», которые можно будет вкладывать в инфраструктурные проекты.

К настоящему времени в качестве стимула заключать договоры выбрана программа дофинансирования. В год можно получить от государства дополнительно 36 тысяч рублей.