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16:55, 10 июля 2023Экономика

В России запустят программу долгосрочных сбережений

В России с 1 января 2024 года запустят программу долгосрочных сбережений граждан

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Чтобы присоединиться к программе, гражданину необходимо заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и уплачивать сберегательные взносы. Фонд в свою очередь обязуется осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что данная программа является простым и интересным финансовым продуктом, пополнение которого возможно как за счет личных средств, так и за счет пенсионных накоплений.

29 июня сообщалось, что программа долгосрочных сбережений прошла третье, окончательное чтение в Госдуме. Особенностью такого типа вложений назвали право на периодические выплаты, которое участники получают только через 15 лет или при достижении возраста 60 лет для мужчин или 55 лет для женщин. Сами выплаты могут быть как пожизненными, так и срочными, при этом их срок составляет не менее десяти лет.

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    Варвара Кошечкина
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