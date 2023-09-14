Британского чипмейкера Arm оценили в миллиарды долларов перед IPO

Чипмейкера Arm Holdings оценили в $54,5 млрд перед размещением акций на NASDAQ

Британского производителя чипов Arm Holdings, принадлежащего японской SoftBank Group, в преддверии IPO в Нью-Йорке оценили в 54,5 миллиарда долларов. Об этом заявили в самой компании.

Arm собирается предложить свои акции на торгах на бирже Nasdaq по 51 доллар за штуку, что является верхней границей ценового коридора в 47-51 доллар. Компания разместила 95,5 миллиона акций. Изначально чипмейкер планировал выставить бумаги по 52 доллара за акцию, но затем снизил цену, сообщает The Wall Street Journal.

При этом оценка IPO Arm Holdings оказалась ниже по сравнению с ценой, по которой компанию в августе купила SoftBank Group — 64 миллиарда долларов. Торги начнутся в четверг, 14 сентября, после открытия биржи.

SoftBank предложил инвесторам немного более девяти процентов акций, в результате торгов он получит около 4,9 миллиарда долларов. Покупателями готовы стать корпорации Apple, Google, Nvidia, Samsung, Intel и TSMC.

IPO, таким образом, обещает стать крупнейшим размещением в технологическом секторе за последние два года, отмечает Forbes.

В 2021 году производитель электрофургонов Rivian в ходе IPO был оценен в 76,4 миллиарда долларов, компания продала 153 миллиона акций и привлекла 11,9 миллиарда инвестиций, что стало крупнейшей сделкой за год.