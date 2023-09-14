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15:19, 14 сентября 2023Экономика

Британского чипмейкера Arm оценили в миллиарды долларов перед IPO

Чипмейкера Arm Holdings оценили в $54,5 млрд перед размещением акций на NASDAQ

Фото: Cmglee / Wikimedia

Британского производителя чипов Arm Holdings, принадлежащего японской SoftBank Group, в преддверии IPO в Нью-Йорке оценили в 54,5 миллиарда долларов. Об этом заявили в самой компании.

Arm собирается предложить свои акции на торгах на бирже Nasdaq по 51 доллар за штуку, что является верхней границей ценового коридора в 47-51 доллар. Компания разместила 95,5 миллиона акций. Изначально чипмейкер планировал выставить бумаги по 52 доллара за акцию, но затем снизил цену, сообщает The Wall Street Journal.

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При этом оценка IPO Arm Holdings оказалась ниже по сравнению с ценой, по которой компанию в августе купила SoftBank Group — 64 миллиарда долларов. Торги начнутся в четверг, 14 сентября, после открытия биржи.

SoftBank предложил инвесторам немного более девяти процентов акций, в результате торгов он получит около 4,9 миллиарда долларов. Покупателями готовы стать корпорации Apple, Google, Nvidia, Samsung, Intel и TSMC.

IPO, таким образом, обещает стать крупнейшим размещением в технологическом секторе за последние два года, отмечает Forbes.

В 2021 году производитель электрофургонов Rivian в ходе IPO был оценен в 76,4 миллиарда долларов, компания продала 153 миллиона акций и привлекла 11,9 миллиарда инвестиций, что стало крупнейшей сделкой за год.

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    Мария Черкасова
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