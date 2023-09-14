Психически неуравновешенный пассажир стал штурмовать кабину пилота и сорвал рейс

Daily Mail: в Чикаго пассажир передумал лететь и пытался открыть дверь самолета

Психически неуравновешенный пассажир самолета передумал лететь и стал штурмовать дверь кабины пилота во время подготовки к взлету. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, имя 31-летнего путешественника не раскрывается. Уточняется, что самолет должен был вылететь из Чикаго в Лос-Анджелес и уже вырулил на взлетно-посадочную полосу. В это время пассажир поднялся с места, стал повторять одни и те же слова и пытался ворваться к пилотам. Затем дебошир решил открыть дверь воздушного судна, однако безуспешно.

Лайнеру пришлось вернуться к выходу на посадку. Пассажира сняли с рейса и отправили на психиатрическую экспертизу в ближайшую больницу.

Ранее пассажиры самолета EasyJet занялись сексом в туалете на борту и попали на видео. Рейс следовал из английского города Лутон на Ибицу. На кадрах видно, как один из бортпроводников открыл дверь уборной и смутился.