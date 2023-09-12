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19:05, 12 сентября 2023Путешествия

Пассажиры занялись сексом в туалете самолета и попали на видео

Пассажиры EasyJet занялись сексом в туалете самолета и попались бортпроводникам

Пассажиры самолета EasyJet занялись сексом в туалете на борту и попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что рейс следовал из английского города Лутон на Ибицу. На кадрах видно, как один из бортпроводников открыл дверь уборной и смутился. Находящаяся внутри пара занималась сексом и не стала останавливаться, а остальные пассажиры начали кричать от удивления и смеяться. Многие достали телефоны, чтобы записать все на видео.

На Ибице самолет встретила полиция, однако об аресте не сообщается. В EasyJet ситуацию подтвердили.

Ранее пилот авиакомпании TUI занялся сексом со стюардессой в гидромассажном джакузи отеля и попался. Инцидент произошел между рейсами в гостинице Hilton Rialto во Флориде. Сотрудники перевозчика выпивали у бассейна, после чего пилот с бортпроводницей остались одни и занялись сексом.

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    Зарина Дзагоева
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